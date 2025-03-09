شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: ذكرى يوم الشهيد "فخر وعزة" نستمد منها روح الولاء والانتماء للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية تقدير الشعب المصرى وفى القلب منه عمال مصر لرجال القوات المسلحة البواسل على مر العصور تعبيرا عما يقدمونه من تضحيات أثرت كل شبر من الأراضى المصرية بسيل من حكايات أبطال صعدت أرواحهم إلى مقر الشهادة من أجل أن تبقى " أم الدنيا ' للمصريين .

جاء ذلك فى نص رسالة بعث بها إلى أبطال القوات المسلحة بمناسبة احتفال مصر فى 9 مارس من كل عام بـ يوم الشهيد وهو ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء تواجده على الجبهة بين أبنائه من أبطال حرب الاستنزاف.

وقال أن " الطبقة العاملة ' تضع تضحيات نسور الجو والبر والبحر نصب أعينها تستمد منها روح البطولة وتملأنا إصرارا نحو بذل مزيد من الجهد والإنتاج فى الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شدد " المهيرى ' أن يوم الشهيد الذى سجله التاريخ باحرف من نور سيظل خالدا ورمزا للعطاء واستدعاء لكل مفردات الانتماء وممرا لاستنهاض روح الهوية الوطنية ودعوة لزبادة ساعات العمل تصديا لتحديات حروب الجيل الرابع والخامس.

تابع : تزامنا مع الاحتفال بيوم الشهيد طالب المجتمع الدولى ومنظماته تحمل مسؤولياته فى الحفاظ على استقرار وسيادة الأوطان إضافة إلى حقوق البشر فى الحياة الكريمة وعدم زهق الأرواح.