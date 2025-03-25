شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع داو جونز.. الأسهم الأمريكية تحافظ على مكاسبها والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأمريكية

بورصة وول ستريت

توقعات الأمريكيين

الدمام - شريف احمد - حافظت أسعار الأسهم الأمريكية على مكاسب الأمس في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، على أمل ألا تكون الرسوم الجمركية التي تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها اعتبارا من 2 أبريل الماضي شاملة كما كان يخشى من قبل.وارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا 2ر0% بعد ارتفاعه أمس بنسبة 8ر1%، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 50 نقطة أي بنسبة 1ر0% بحلول الساعة العاشرة ونصف تقريبا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2ر0%.واستعادت الأسهم الأمريكية جزءا كبيرا من خسائرها منذ انخفاضها بنسبة 10% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر، والذي كان أول حركة "تصحيح" لها منذ عام .2023 ويقل مؤشر أس أند بي 500 الآن بنحو 6% عن مستواه القياسي، حيث جعل هذا الانخفاض الأسهم تبدو أقل تكلفة من ذي قبل، ما كان بمثابة انتقاد كبير بعد ارتفاعه القوي في السنوات السابقة.لكن المحللين في وول ستريت يحذرون من أنه لا يزال من المحتمل حدوث المزيد من التقلبات الحادة مع اقتراب 2 أبريل الذي أطلق عليه ترامب "يوم التحرير"، عندما سيبدأ فرض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية على منتجات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.وجاء ارتفاع الأسهم الأمريكية أمس الاثنين على أمل أن تكون تعريفات ترامب "المتبادلة" أكثر استهدافا وتركيزا وأقل شمولا مما كان يخشى.في الوقت نفسه أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم استمرار تراجع ثقة المستهلك الأمريكي للشهر الرابع على التوالي، مع تراجع ثقة الأمريكيين بشأن مستقبلهم المالي إلى أدنى مستوى له منذ 12 عاما، وسط تزايد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والتضخم.وذكرت مؤسسة كونفرنس بورد البحثية عير الربحية اليوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض بمقدار 2ر7 نقطة في مارس الحالي إلى 9ر92 نقطة . وكان المحللون يتوقعون انخفاضا إلى 5ر94 نقطة ، وفقا لمسح أجرته مؤسسة فاكت سيت.وذكر تقرير مؤسسة كونفرنس بورد الصادر اليوم الثلاثاء أن مؤشر توقعات الأمريكيين على المدى القصير بشأن الدخل والأعمال وسوق العمل انخفض بمقدار 6ر9 نقطة ليصل إلى 2ر65 نقطة. وأضاف مؤسسة كونفرنس بورد إن القراءة تحت 80 نقطة يمكن أن تشير إلى ركود محتمل في المستقبل القريب.وفي بورصة وول ستريت ارتفع سهم مجموعة ترامب ميديا أند تكنولوجي التي تدير منصة التواصل الاجتماعي تروث الخاصة بالرئيس ترامب بنسبة 8ر8% بعد إعلانها التوصل إلى اتفاق مع شركة كريبتو دوت كوم لتقديم حزمة من صناديق الاستثمار "أمريكا أولا".وتراجع سهم شركة كيه.بي هوم بنسبة 2ر4% بعد إعلانها تحقيق أرباح وإيرادات أقل من التوقعات خلال الربع الماضي.