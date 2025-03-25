شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24-3-2025 فى السعودية عيار 21 بـ318.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم، تراجعا طفيفا فى الأسعار، حيث وصل عيار 24 لسعر 363.75 ريال ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 363.75 ريال

عيار 22 سجل 333.50 ريال

عيار 21 سجل 318.50 ريال

عيار 18 سجل 273.00 ريال

عيار 14 سجل 212.25 ريال

عيار 12 سجل 182.00 ريال

الاونصة11317.25 ريال

الجنيه الذهب2547.00 ريال

الأونصة بالدولار3028.56 دولار

وشهدت أسعار الذهب العالمية تحركات حادة بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."

كما يسعى الرئيس الأمريكي ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. وتزيد سياساته التضخمية من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين، في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.



