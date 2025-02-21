شكرا لقرائتكم خبر عن بنهاية التعاملات.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات أمس الخميس.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 94ر450 نقطة أو 0ر1%، ليصل إلى 65ر44176 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 63ر26 نقطة أو 4ر0%، ليصل إلى 52ر6117 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 89ر93 نقطة أو 5ر0%، ليصل إلى 36ر19962 نقطة.