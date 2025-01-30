شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي تهدد عروش نظيرتها العملاقة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.