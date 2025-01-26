شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3855 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأحد، 4405.75 جنيه للبيع، و4377.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأحد، 4038.5 جنيه للبيع، و4012.5 جنيه للشراء. عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأحد، إلى: 3855 جنيها للبيع، و3830 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأحد، 3304.25 جنيه للبيع، و3282.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأحد، 2570 جنيها للبيع، و2553.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأحد، 2202.75 جنيه للبيع، و2188.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأحد، 30840 جنيها للبيع، و30640 جنيها للشراء.