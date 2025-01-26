شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشهد مبيعات السلع الفاخرة أكبر انخفاض لها خلال عقد كامل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن تنخفض مبيعات سوق السلع الفاخرة في الصين بنسبة تصل إلى 20 % في عام 2024 وهو ما يعد أكبر انخفاض للسوق منذ عام 2011 على الأقل حيث يؤثر تباطؤ الاقتصاد في البلاد على ثقة المستهلكين، وفقًا لما تراه شركة الاستشارات "باين آند كو"، وفق ما أوردت صحيفة ذا سترايت تايمز الآسيوية. تراجع حجم سوق السلع الفاخرة أدى هذا التراجع إلى إعادة حجم سوق السلع الفاخرة في البلاد إلى ما يقرب من مستويات عام 2020 ما أدى إلى كسر دائرة النمو التي استمرت لسنوات والتي من النمو الهائل الذي كان مدفوعًا جزئيًا بطفرة الإنفاق المحلي خلال فترة إغلاق كوفيد-19 في الصين.

قالت شركة باين في أحدث تقرير لها إن الساعات الفاخرة والمجوهرات كانت الأكثر تضررا من تباطؤ الإنفاق حيث انخفضت المبيعات بأكثر من 30 % عن العام السابق، تليها السلع الجلدية والأزياء ومنتجات نمط الحياة.

⁠لماذا تراجع رواج السلع الفاخرة في 2024.. وما توقعات القطاع؟ توقعات عام 2025 تتوقع الشركة أن يكون عام 2025 وخاصة النصف الأول منه مليئا بالتحديات مع بقاء المبيعات ثابتة تقريبًا في الصين.

كان تباطؤ الإنفاق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي كان المحرك الرئيسي لنمو سوق السلع الفاخرة العالمية على مدى العقد الماضي أمرًا مدرًا للأرباح على شركات مثل "إل في إم إتش" الذين خسروا مئات المليارات من الدولارات من قيمتهم السوقية في عام 2024.

ومن المقرر أن تعلن الشركات عن أرباحها للربع الرابع في الأسابيع المقبلة.

تشهد الصين تباطؤا مؤلما في ظل انخفاض أسعار العقارات وارتفاع معدل البطالة بين الشباب. ثقة المستهلكين وقد أدى ذلك إلى إضعاف ثقة المستهلكين مما أجبر المتسوقين على التوقف عن شراء السلع الفاخرة أو البحث عن خصومات بما في ذلك السوق الرمادية والتسوق في اليابان حيث الين الرخيص.

صعود أسهم السلع الفاخرة.. البورصة الأوروبية تغلق على ارتفاع عملاء العلامات التجارية الفاخرة حتى أغنى عملاء العلامات التجارية الفاخرة أصبحوا أكثر تحفظًا في إنفاقهم واختاروا تنويع ثرواتهم عبر مجموعة أوسع من الأصول خلال هذا التباطؤ الاقتصادي كما لفت خبراء الأسواق"برونو لانيس" و"شينج ويوي" و"إيما جو".

وتأثرت جزيرة هاينان المعفاة من الرسوم الجمركية في جنوب الصين بشكل خاص بالتباطؤ حيث انخفضت المبيعات بنحو 29 % بسبب ضعف الإنفاق وزيادة عدد الصينيين الذين يتسوقون في الخارج، بحسب التقرير.

بلغ الإنفاق على السلع الفاخرة في الخارج حوالي نصف مستوياته في عام 2019 في أوروبا وحوالي 120 % من مستويات ما قبل الوباء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخاصة في اليابان.

لكن شركة باين تظل متفائلة بشأن نمو سوق السلع الفاخرة في الصين على المدى الطويل.