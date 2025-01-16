“Parky” تُشارك في مؤتمر ومعرض الحج 2025 بحلول متطورة لإدارة مواقف السيارات

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وتهدف Parky من خلال هذه المشاركة إلى إبراز حلولها المتطورة في إدارة وتنظيم مواقف السيارات، بما يُسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلاتهم خلال موسم الحج.
وتُقدم Parky مجموعة من الخدمات المبتكرة التي تعتمد على أحدث التقنيات في إدارة المواقف، بهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تنظيم حركة المركبات وضمان انسيابية التنقل في المشاعر المقدسة.
كما تُركز على توفير حلول متكاملة تتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030، عبر تحسين البنية التحتية لقطاع النقل والمواقف لخدمة الحجاج والمعتمرين.
وتُعد مشاركة Parky في مؤتمر ومعرض الحج 2025 خطوة استراتيجية تعكس التزامها بتطوير خدماتها وتقديم حلول مبتكرة في إدارة المواقف، بما يعزز من دورها كشريك رئيسي في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، ويدعم رؤية المملكة في تسهيل وتطوير تجربة الحج والعمرة.
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