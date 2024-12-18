“المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 387.6 مليار يوان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى البنك المركزي الصيني اليوم، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 387.6 مليار يوان (نحو 53.92 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.5 %.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب وكالة “شينخوا” الصينية، إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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