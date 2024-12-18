12.8 مليار ريال إنفاق نقاط البيع خلال أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفض حجم الإنفاق عبر نقاط البيع في المملكة، بنسبة 9.7%، لتصل إلى 12.8 مليار ريال، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 14 ديسمبر الجاري.

وأوضح البنك المركزي السعودي “ساما”، أن المستهلكين أنفقوا 911.3 مليون على الملابس والأحذية، بانخفاض نسبته 17.2%، و358.2 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، و119.8 مليون ريال على التعليم، بانخفاض تجاوزت نسبته 44%، بالإضافة إلى 187.2 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، بانخفاض نسبته 15%.

وجرى إنفاق 904.5 مليون ريال على محطات الوقود، و791 مليون ريال على الصحة، و318.4 مليون ريال على الأثاث، 349.2 مليون ريال على الفنادق، و55.9 مليون ريال على المنافع العامة، و260 مليون ريال على المجوهرات، و1.5 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، و260.3 مليون ريال على الترفيه والثقافة، بانخفاض 13%.

وبلغ حجم الإنفاق على المطاعم والمقاهي 1.9 مليار ريال، والأطعمة والمشروبات 1.8 مليار ريال، بانخفاض 15%، والاتصالات 114.2 مليون ريال، بانخفاض 17.7%، والنقل 712.7 مليون ريال، و2.1 مليار ريال على أوجه إنفاق أخرى.

وعلى مستوى المدن، جرى إنفاق 241.4 مليون ريال في تبوك، و199.1 مليون ريال في حائل، بانخفاض 15%، و145 مليون ريال في أبها، و526 مليون ريال في مكة المكرمة، و309.2 مليون ريال في بريدة، و370.6 مليون ريال في الخبر، و516.3 مليون ريال في المدينة المنورة، و640.3 مليون ريال في الدمام، و1.7 مليار ريال في جدة، و4.5 مليار ريال في الرياض، و3.5 مليار في مدن أخرى.

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