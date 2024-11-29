شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. البورصة ترتفع في تونس وتنخفض بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

البورصة المغربية

بورصة تونس

الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على انخفاض، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.34%، عند 14.837,22 نقطة.وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.28%، ليستقر عند 1.208,62 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.18% بمجموع 1.060,27 نقطة.فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.35% بمجموع 14.045,19 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو مليار و 65 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 756 مليار درهم مغربي.أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت 0.05، ليصل عند 9879.12 نقطة.‏وبلغ مجموع الأموال المتداولة 3.5 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 26 أخرى، واستمرار ‏أسهم 11 شركة على ثبات.