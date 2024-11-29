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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. البورصة ترتفع في تونس وتنخفض بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على انخفاض، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.34%، عند 14.837,22 نقطة.
وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.28%، ليستقر عند 1.208,62 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.18% بمجموع 1.060,27 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو مليار و 65 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 756 مليار درهم مغربي.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 3.5 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 26 أخرى، واستمرار أسهم 11 شركة على ثبات.
وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.28%، ليستقر عند 1.208,62 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.18% بمجموع 1.060,27 نقطة.
البورصة المغربيةفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.35% بمجموع 14.045,19 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو مليار و 65 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 756 مليار درهم مغربي.
بورصة تونسأغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت 0.05، ليصل عند 9879.12 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 3.5 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 26 أخرى، واستمرار أسهم 11 شركة على ثبات.