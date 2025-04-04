شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025، مقابل الجنيه المصرى؛ وفقا للبنك الأهلي المصري، حيث ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتى، والريال القطرى.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.

‏‎وجاءت الأسعار كالتالى:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

54.61 جنيه للشراء.

56.43 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.67 جنيه للشراء.

66.88 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

163.32 جنيه للشراء.

164.67 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.42 جنيه للشراء.

‏‎13.5 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.74 جنيه للشراء.

13.78 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

12.82 جنيه للشراء.

13.89 جنيه للبيع.