شكرا لقرائتكم خبر عن عبر منفذ جديدة عرعر.. 81.3 نموًا في حركة الشاحنات مع العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي عن نمو 81.3 حركة الشاحنات مع جمهورية العراق الشقيقة عبر منفذ جديدة عرعر خلال النصف الأول لعام 2024 مقارنة بعام 2023.

وأوضحت الغرفة أنه بلغت أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بمنفذ جديدة عرعر حوالي 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول لعام 2024. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1794852824259477609?ref_src=twsrc%5Etfw أعداد الشاحنات وبينت أن أعداد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021, 4084 شاحنة فيما بلغت بالنصف الأول لعام 2022 , 12954 شاحنة وارتفعت في عام 2023 لتصل إلى 18729 شاحنة.

يذكر أن منفذ جديدة عرعر الحدودي بمنطقة الحدود الشمالية تم افتتاحه في نوفمبر عام 2020.