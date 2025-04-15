ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية نادين الراسي بجلسة تصوير خارجة عن المألوف، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت الراسي مجموعة من الصور تظهر فيها، وهي تلف جسدها بـ "سجادة"، وهي متعلقة بحبل، وإطلالة مستوحاة من عالم "الأدغال"، وعلقت عليها قائلة :"lن قَطعِت حبل الصّرّة، منِركُض نِتلقَّط بحبال منُحفَظ كلّ اللي بينقال، ومننسى ألله شو قال".

متابعو "الراسي إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها :"ايوا كدة دلعينا كل يوم شو ها لجمال تهبلي يعني تجنني"،"جميل جدا دائما مختلفة"،"حبيت الفكرة"،"فنية جداً ومختلفة"، وغيرها.

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