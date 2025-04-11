صفقة تاريخية: دار برادا تستحوذ على دار فيرساتشي مقابل هذا المبلغ الخيالي

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت مجموعة برادا Prada استحواذها على دار الأزياء الإيطالية فيرساتشي Versace من شركة كابري هولدينغز، مقابل مبلغ خيالي وصلت قيمته الى 1. 25 مليار يورو، ما اعتبر صفقة تاريخية في عالم الموضة الايطالية.

وعلقباتريتسيو بيرتيلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة برادا Prada والمدير التنفيذي لها على هذه الصفقة : "يسعدنا أن نرحب بفيرساتشي Versace في مجموعة برادا Prada وأن نفتح فصلاً جديداً لعلامة تجارية نشاركها التزاماً قوياً بالإبداع والحرفية والتراث". وتابع مشيرا الى ان المجموعة ستعمل على الاستمرار في إرث فيرساتشي Versace.

هذه الخطوة أتت بعد ان أعلنت دوناتيلا فيرساتشي تخليها عن منصبها كمديرة إبداعية لـ فيرساتشي Versace لتتولى دور سفيرة العلامة التجارية وتم تعيين داريو فيتالي مديراً إبداعياً للدار، كأول شخص يتولى هذا المنصب من خارج عائلة فيرساتشي Versace .

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة برادا Prada أندريا غيرا في بيانه: "الاستحواذ على فيرساتشي Versace هو خطوة جديدة في مسار تطور مجموعتنا، حيث يضيف بُعداً جديداً ومكملاً. لدينا بنية تحتية قوية، ونحن مستعدون لفتح هذا الفصل الجديد مع فيرساتشي Versace التي تمتلك إمكانات هائلة".

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