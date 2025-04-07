أكشن ودراما في الإعلان الترويجي لفيلم توم كروز Mission: Impossible - The Final Reckoning

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 11:55 مساءً - أُصدر الإعلان الترويجي الكامل لفيلم "Mission: Impossible - The Final Reckoning"، والذي يكشف تفاصيل جديدة عن حبكة الجزء الثامن من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، ومنح الجمهور نظرة عن الدراما والأكشن الذي يحملها الجزء الجديد، كما يُلقي لمحة على الشخصيات التي يؤديها كل من هانا وادينغهام، ونيك أوفرمان، وتراميل تيلمان.

توم كروز يتخطى حدود الأكشن في الجزء الثامن

وظهر توم كروز Tom Cruise، المعروف بتجاوزه حدود الأكشن في السلسلة من خلال شخصية العميل "إيثان هانت"، وهو معلق على جانب طائرة، وكذلك وهو على متن حاملة طائرات، كما يظهر وهو يمارس رياضة الغوص تحت الماء في العرض الترويجي للفيلم المقرر عرضه بدور السينما في 23 مايو 2025.

ويعود عدد من الشخصيات المحبوبة الأخرى لأداء أدوارهم في السلسلة الجديدة، بما في ذلك فينج رامز وسيمون بيج، اللذان سيعودان إلى فريق إيثان بدور فني الكمبيوتر في شركة IMF، ولوثر تيكيل، الذي يقوم بدورالوكيل الفني الميداني في الشركة.

وسوف تظهر في الجزء الثامن أيضًا كل من فانيسا كيربي، وهايلي أتويل، وشيا ويجهام، وبوم كليمينتيف، وهنري تشيرني، الذين شاركوا جميعًا في بطولة الجزء السابع.

وسيبدأ الجزء الثامن من حيث انتهى الجزء السابع، حيث يعمل إيثان وفريقه على إيقاف غابرييل والكيان قبل فوات الأوان. ولم تُكشف سوى تفاصيل قليلة ولكن وفقًا للإعلان الترويجي، فإن "مصير كل الأشخاص" في خطر.

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توم كروز يتحدث عن أصعب المشاهد خلال التصوير



وكان قد تحدث النجم توم كروز Tom Cruiseخلال حوار صحفي في فبراير الماضي بأن أحد المشاهد والذي يظهر فيه وهو يمسك بجناح طائرة "بوينج ستيرمان" ثنائية الأجنحة من ثلاثينيات القرن العشرين أثناء تحليقها على ارتفاع 10000 قدم في الهواء فوق جنوب إفريقيا، قائلا: "كان مشهداً صعباً لدرجة أن تم الإغماء علي عليه أثناء محاولة تنفيذه".

وقد أوضح النجم توم كروز بأن سبب إصابته بالإغماء أن الشخص حينما يُخرج وجهه ويسير بسرعة تزيد عن 120 إلى 130 ميلاً في الساعة، فإنه لا يحصل على الأكسجين، مؤكداً بأنه لذلك حرص على تدريب نفسه على كيفية التنفس، وكانت هناك أوقات يفقد فيها الوعي جسدياً ولم يتمكن من العودة إلى قمرة القيادة مرة أخرى.

وعلى الرغم من تساؤل الجمهور حول هل سيكون الجزء الثامن هو الجزء الأخير من سلسلة أفلام Mission: Impossible، لم يُجزم كل من النجم توم كروز Tom Cruise أو مُخرج الفيلم ماك كويري الأمر ولكنهما طالبا الجمهور بالمشاهدة والاستمتاع بالفيلم.



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