ميرنا وليد - بيروت - كشفت الإعلامية والمدونة السعودية سارة مراد انها تنتظر مولودها الجديد من زوجها وذلك من خلال منشور رومانسي شاركته على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت سارة مجموعة من الصور وفيديو التي تجمعها بزوجها ظهرت فيها وهي ترتدي فستانًا أبيض اللون وكشفت عن بطنها الذي اظهر حملها وكتبت سارة في منشورها : "عيلتنا حتكبر.. الحمدلله". ولم تطرق سارة الى اية تفاصيل حول موعد الولادة أو جنس المولود.
من ناحيته بارك الجمهور لسارة وزوجها على هذا الخبر السعيد وتمنوا لها ان تلد طفلها بالسلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر سارة مراد تعلن هذا الخبر السعيد بصور رومانسية مع زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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