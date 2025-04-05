زينة مكي تحتفل بيوم ميلادها بجلسة تصوير مميزة.. وتكشف عمرها الحقيقي!

زينة مكي تحتفل بيوم ميلادها

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باميلا الكيك تحتفل بيوم ميلاد زينة مكي

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 08:51 مساءً - تحتفل النجمة اللبنانيةبيوم ميلادها، وقد كشفت عن عمرها الحقيقي، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وقد انهالت عليها التعليقات من قبل زملائها والجمهور الذين تمنوا لها عاماً سعيداً وحياة ناجحة.احتفلت الفنانة زينة مكي بيوم ميلادها بجلسة تصوير مميزة في أحضان الطبيعة، ونشرت الصور من خلال حسابها على "إنستغرام"؛ وعلقت عليها قائلة : "عيد ميلاد سعيد لي .. اليوم أطفئ شمعة أخرى في عمري، لكن النور في داخلي يزداد إشراقاً".وأكملت : "احتفلت بنفسي حيث ينتمي قلبي، مع رفيقة روحي، لا ضجيج، لا مظاهر، لا شيء سوى الأرض تحتنا و السماء فوقنا و الطاقة التي تربطنا بالكون بأسره".وتابعت: "كل ما مضى ورائي، و كل ما ينتظرني أمامي. أمّا الآن، فهذه اللحظة مِلكي، و هي الأجمل.. عام جديد يبدأ، وأحمله في قلبي بشغف، بامتنان لكل ما مضى، وبحماس لكل ما ينتظرني".كما كشفت عن عمرها قائلة : " 35 سنة و قلبي أخيراً بمكانه، عيد ميلاد سعيد لي".وقد ظهرتبإطلالة ملائكية بفستان باللون الأبيض من التل؛ وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها واعتمدت مكياجاً ناعماً أظهر رقة وجمال ملامحها، وظهرت في جلسة التصوير مع حصان أبيض جميل.يمكنكم متابعة تفاعل كبير مع مسلسل فعل ماضي.. تعرفوا إلى الأسباب التي جعلته يتصدر الترندومن جهتها حرصت النجمة باميلا الكيك على تهنئة صديقتها زينة مكي بيوم ميلادها، من خلال نشر صورة جمعتهما، وعلقت عليها قائلة : " زينة يا زينة، الزّينة يا اسم عمسمّى، يا وردة بتشوفيا من بين 100ورود".وأكملت باميلا : "يا فراشة يا حنونة، يا رايقة يا مجنونة، مرة بتضحكيني ومرة بتبكيني بس بكل مرة بتفهميني، بحبك يا اخت جابتا غير ام".

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