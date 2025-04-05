ريم خوري تزيح الستار عن ملامح شخصيتها "لارا" في مسلسل "آسر"

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الممثلة اللبنانية ريم خوري حماس متابعيها لدورها في المسلسل الجديد الذي تشارك فيه و هو مسلسل "آسر"، حيث قامت بنشر اليوستر الرسمي لشخصيتها التي تحمل إسم "لارا" عبر حسابها الخاص، كاشفةً عن ملامحها، و علق بالقول: " لارا مسلسل آسر 6 أبريل".



وتدور أحداث "آسر"، حول شاب يُتهم زوراً في جريمة مدبرة من أقرب الناس إليه، فيدخل السجن ظلماً، ويتعرف هناك على رجل قوي يساعده على الهروب. يغيّر آسر هويته، ويعود لينتقم من كل من خانه.

مسلسل "آسر" من بطولة الممثلين باسل خياط، سامر المصري، باميلا الكيك، زينة مكي، خالد القيش، طلال مارديني، عباس النوري، نادين خوري، سلطان ديب، مجدي مشموشي وزهير عبد الكريم.

