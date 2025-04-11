شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار متباينة الشدة على منطقة القصيم والان نبدء بالتفاصيل

حالة الطقس المتوقعة

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم.وشملت مدينة بريدة، ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تكوّن سحب ركامية على المنطقة مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة.كان المركز الوطني للأرصاد، توقّع في تقريره عن حالة الطقس الجمعة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقة الجوف, ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المملكة.