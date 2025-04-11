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طقس السعودية.. أمطار متباينة الشدة على منطقة القصيم

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واس - بريدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم.
وشملت مدينة بريدة، ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تكوّن سحب ركامية على المنطقة مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة.
هطول أمطار على منطقة القصيم- واس
هطول أمطار على منطقة القصيم- واس

حالة الطقس المتوقعة

كان المركز الوطني للأرصاد، توقّع في تقريره عن حالة الطقس الجمعة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
هطول أمطار على منطقة القصيم- واس

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقة الجوف, ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المملكة.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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