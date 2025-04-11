أعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي يزيد عدد العاملين فيه عن 2000 شخص حول العالم، أنه سيخفض عدد موظفيه بنسبة 20% بعد تقلص "حاد" في التمويل، وفق ما جاء في رسالة إلى الموظفين.

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيخفض عدد موظفيه بنسبة 20 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.