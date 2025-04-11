زيادة حالات الحصبة في تكساس إلى 541 والمرض ينتشر في 25 ولاية أميركية

أبلغت إدارة الصحة في ولاية تكساس الأميركية عن 541 حالة إصابة بالحصبة في الولاية اليوم، بزيادة 36 حالة عن إحصائها السابق في الثامن من نيسان، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة تفشيا للمرض الذي يصيب الأطفال وانتشر في 25 ولاية.

وأعلنت إدارة خدمات الصحة في تكساس أن عدد الحالات في مقاطعة غاينز، وهي مركز تفشي المرض، ارتفع إلى 355، في زيادة عن 328 يوم الثلاثاء.

وتوفي طفلان لم يحصلا على التطعيم من المرض، ولم يكونا يعانيان من أي مشكلات صحية كامنة، بسبب الحصبة في تكساس الأسبوع الماضي، أحدهما فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات.

وأبلغت ولاية نيو مكسيكو عن حالتين إضافيتين منذ آخر تحديث لها يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الإصابات في الولاية إلى 58.

أبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة اليوم الجمعة عن إجمالي 712 إصابة بالحصبة على مستوى البلاد حتى الآن هذا العام في 25 ولاية، منها تكساس ونيو مكسيكو.