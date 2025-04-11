ماجد الكدواني يشارك في إفتتاح "أيام الفيلم المصري" بألمانيا

ميرنا وليد - بيروت - إنطلقت مساء الخميس فعاليات "أيام الفيلم المصري" في مدينة دورتموند الألمانية، في أول تعاون ثقافي من نوعه بين المدينة والسفارة المصرية ببرلين.

الحدث السينمائي يسلّط الضوء على محطات مختلفة من تاريخ السينما المصرية، ويستمر بعروض متنوعة تمثل مراحل تطورها.

شهد الافتتاح حضور الممثل المصري ماجد الكدواني بدعوة خاصة، حيث تم عرض فيلم "هيبتا" وسط حضور كبير من الجاليات المصرية والعربية، إلى جانب جمهور ألماني تفاعل بشكل لافت مع أحداث الفيلم وشارك في النقاشات.

كما شارك في الفعالية كل من القنصل العام المصري في فرانكفورت أمين حسان، والدكتور سامح سرور المستشار الثقافي، إلى جانب مسؤولين من مدينة دورتموند، أبرزهم يورجن اشتودبمان وكرامر عمدة غرب المدينة. ونظم الحدث الفنان المصري المقيم بألمانيا محمد زكي مراد.

تخلل الأمسية نقاش ثري مع الكدواني حول الفيلم ومكانة السينما المصرية في الداخل والخارج، ودورها كقوة ناعمة في مد جسور التواصل الثقافي مع المجتمعات الأوروبية، ويعرض خلال الفعالية مجموعة من الأفلام الكلاسيكية مثل "مراتي مدير عام"، "القاهرة 30" و"النمر الأسود"، إلى جانب فيلم تسجيلي حول الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير، وأكد محمد زكي مراد أن النجاح والتفاعل الذي لقيه الحدث من الجمهور الألماني يعزز خطط الاستمرار في تنظيم فعاليات مشابهة مستقبلًا.