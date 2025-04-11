شكرا لقرائتكم خبر عن "الخريجي" يبحث العلاقات الثنائية مع وزيري خارجية البوسنة وتشاد والان نبدء بالتفاصيل

وزير خارجية تشاد

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، المنعقد في تركيا.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.كما التقى نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والتشاديين بالخارج عبدالله صابر فضل، على هامش منتدى أنطاليا.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.وحضر اللقاءان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد أبو النصر.