عصام السقا يتحدث عن مشهد النهاية المحذوف من فهد البطل

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري عصام السقا أن نهاية شخصيته في مسلسل فهد البطل شهدت تعديلاً مفاجئًا قبل التصوير، إذ كان من المقرر أن تنتهي حياة "ريكو" في مشهد درامي مؤلم، لكنه أُلغي بعد مناقشات مع بطل العمل أحمد العوضي، واستجابة لتفاعل الجمهور مع علاقة ريكو وراوية، التي تؤديها الفنانة كارولين عزمي.



السقا أوضح في برنامج " الراضيو بيضحك " أن النسخة الأولى من السيناريو تضمنت مشهد اغتيال الثنائي بعد كتب كتابهما، على أن تُختتم الحلقة بالأغنية الرباعية، لكن الفريق فضل تقديم نهاية أقل قسوة وأكثر تفاؤلًا.

فهد البطل عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، وهو من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجي، وشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم أحمد عبد العزيز، لوسي، وميرنا نور الدين.