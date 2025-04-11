تامر حسني يفتتح موسم العيد بـ”ريستارت”.. عودة منتظرة لنجم الجماهير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج النجم المصري تامر حسني لفيلمه الجديد “ريستارت”، المقرر طرحه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2025، معلنًا بشكل رسمي عن موعد إطلاقه في دور العرض داخل مصر وخارجها.

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” البوستر التشويقي للفيلم، وعلّق قائلاً: “إن شاء الله انتظرونا يوم ٢٩ مايو بفيلم ريستارت بجميع دور العرض بداخل مصر وخارجها”، لتنهال عليه التعليقات من جمهوره وزملائه الذين عبّروا عن حماسهم للفيلم وتمنّوا له النجاح.

فيلم “ريستارت” من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد، ويشارك فيه مجموعة من النجوم، أبرزهم محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، وميمي جمال، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، من بينهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث العمل حول “محمد”، فني هواتف بسيط يحلم بالزواج من “عفاف”، مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال المالي يدفعهما للتعاون مع عائلتهما للبحث عن الشهرة والنجاح عبر الإنترنت. ومع دخول شخصية غامضة تُعرف بـ”الجوكر”، وكيل رقمي، تتحقق الشهرة سريعًا، لكن مع ازدياد الأضواء والثروة تبدأ العائلة بفقدان المبادئ التي كانت تجمعها.

ويتضمن الفيلم عدة أغنيات يؤديها تامر حسني، من بينها أغنية تجمعه بهنا الزاهد، والتي كشفت بدورها في تصريحات تلفزيونية عن مشاركتها بالغناء في الفيلم، وقالت: “أنا بغني في الفيلم، عاملين أغنية هزار كده كام كلمة، بغني بطريقة أحسن شوية”.

ويُعد “ريستارت” ثاني تعاون سينمائي بين تامر حسني وهنا الزاهد، بعد نجاحهما معًا في فيلم “بحبك” عام 2022، الذي كان أولى تجارب تامر حسني في الإخراج، وحقق وقتها أصداء إيجابية كبيرة.