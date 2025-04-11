الامارات | شباب الأهلي يهزم كلباء في الدقيقة 100 ويقترب من حسم لقب الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز فريق شباب الأهلي صدارته لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بانتصار ثمين وصعب خارج ملعبه، بنتيجة 2-1 على حساب كلباء، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد كلباء. وجاء الانتصار بشق الأنفس، خصوصًا في ظل الندية الكبيرة التي أظهرها أصحاب الأرض، وقلة الفرص التي سنحت للطرفين.

ويدين «فرسان دبي» بالفضل للبديل إيغور سيلفا، الذي خطف هدف الفوز في الدقيقة 90+10، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة، بينما تجمّد رصيد «النمور» عند 22 نقطة.

وحقق فريق شباب الأهلي أطول سلسلة مباريات دون خسارة لنادي إماراتي بـ33 مباراة.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل، بعدما تقدّم شباب الأهلي في الدقيقة 65 عبر قائده فيديريكو كارتابيا، وعادل كلباء النتيجة عبر شهريار موغانلو في الدقيقة 90+1، لكن إيغور سيلفا أعاد الفرح لفريقه بتسجيله هدف الانتصار القاتل.

وخاض لاعبو شباب الأهلي المواجهة تحت ضغط كبير، بعد أن عجزوا عن تحقيق الفوز في الجولتين السابقتين (تعادلان سلبيان أمام الشارقة والعين)، وهو ما أدى إلى تقليص الفارق مع «الملك» الشارقة، الذي يُعد أبرز المنافسين، لكنه غاب عن هذه الجولة بسبب تأجيل مباراته أمام النصر، نظرًا لمشاركته في دوري أبطال آسيا 2.