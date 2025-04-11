اجتماع قمة بين الاتحاد الأوروبي ومسؤولين صينيين كبار خلال تموز في الصين

كشف النّاطق باسم المجلس الأوروبي (الّذي يمثّل الدّول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، أنّ اجتماع قمة بين الاتحاد الأوروبي ومسؤولين صينيين كبار سيُعقد في تموز المقبل في الصين، بمناسبة الذّكرى الخمسين لإقامة الرّوابط بين الجانبين.

وأوضح، بحسب وكالة "فرانس برس"، "أنّنا ننسّق مع الصّين لتحديد موعد للاجتماع، الّذي يُتوقّع أن يُعقد في النّصف الثّاني من تمّوز المقبل".

في وقت سابق اليوم، دعا الرّئيس الصّيني شي جينبينغ الاتحاد الأوروبي إلى ضمّ جهوده إلى جهود بكين، في مقاومة "التنمّر الأحادي الجانب"، في إشارة إلى سياسة فرض الرّسوم الجمركيّة المرتفعة الّتي ينتهجها الرّئيس الأميركي دونالد ترامب.