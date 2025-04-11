مهرجان الفضاءات المسرحية يسجل حضوراً رومانسيًا لافتًا في يومه الرابع

ميرنا وليد - بيروت - قامت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون ورئيس مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة في دورته الأولى، بجولة تفقدية للاطلاع على التجهيزات الفنية للعروض المدرجة ضمن برنامج المسابقة الرسمية، وشهد اليوم الرابع عرضين من المسرح الرومانسي: "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة المسرحية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والمبني على قصة الأسترالي باز لورمان، و"الطائر الأزرق" المأخوذ عن نص "الأميرة تنتظر" لصلاح عبد الصبور، من إنتاج مستقل.



وأشادت جبارة بمجهود إدارة المهرجان برئاسة د. محمود فؤاد صدقي، مؤكدة ضرورة معالجة أي ملاحظات خلال الأيام المتبقية.

وتُستكمل فعاليات المهرجان مساء 11 نيسان بأمسية يديرها الناقد جرجس شكري، يليها عرض "البؤساء" على مسرح مدرسة الفنون، ثم عرض "ليالينا" على مسرح نهاد صليحة بالأكاديمية الجديدة.