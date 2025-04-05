أفاتار يعود بـ”شعب الرماد”.. مشاهد نارية وترقب عالمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عُرضت الخميس في لاس فيغاس مقتطفات من “Avatar: Fire and Ash”، وهو جزء جديد من سلسلة أفلام “أفاتار” التي تُعدّ من الأعمال السينمائية الأكثر تحقيقا للأرباح على الإطلاق.

وأوضحت الممثلة زوي سالدانا في ملتقى سينماكون الذي يجمع أصحاب دور السينما، أن الفيلم الذي سيصدر في كانون الاول “يوسّع عالم باندورا الرائع ويقدّم مجموعتين جديدتين”.

وأكد المخرج جيمس كاميرون، متحدثا في مقطع مسجل مسبقا من نيوزيلندا حيث ينهي تصوير الفيلم، إن الأبطال عليهم أن “يواجهوا ليس الغزاة البشر فحسب، بل أيضا مجموعة جديدة من الأعداء، هم شعب الرماد”.

وحقق الجزء الأول والثاني من فيلم “أفاتار” نجاحات تجارية غير مسبوقة، واحتل الجزء الاول صدارة الأفلام الأكثر تحقيقا للأرباح، وبات الجزء الثاني ثالث فيلم يحقق النسبة الاكبر من الأرباح على الإطلاق.

وحقق الفيلمان أكثر من خمسة مليارات دولار في مختلف أنحاء العالم.

وفي المشاهد التي عُرضت الخميس، يظهر البطلان جايك سولي (سام ورثينغتون) ونيتيري (سالدانا) داخل مركبة خشبية عملاقة مع مخلوقات زرقاء ضخمة.

وتتعرض المركبة لهجوم من قبل شعب الرماد الذين يشبهون كائنات النافي ولكنهم يعتمرون أغطية رأس حمراء زاهية ويطلقون سهاما مشتعلة.

ومن المقرر إنتاج فيلمين آخرين من سلسلة “أفاتار” في عامَي 2029 و2031، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.