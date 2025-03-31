فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بما كشفته عن “وتقابل حبيب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة بدرية طلبة ضجة كبيرة بسبب تعليقها على أحداث مسلسل “وتقابل حبيب”، مشيرة الى أنها تعرضت للظلم بعد تقليص عدد مشاهدها ودورها لصالحأحداث المسلسل وأبطال العمل، وهو ما وضع صنّاع العمل في حرج أمام الجمهور.

وشاركت الفنانة المصرية متابعيها على انستغرام بمنشور ردّت فيه على أسباب دورها الصغير ومشاهدها البسيطة في المسلسل الذي يحقق نجاحاً كبيراً ضمن السياق الرمضاني، مشيرة إلى أن دورها في مسلسل “وتقابل حبيب” كان أكبر مما ظهر به على الشاشة، ولكن تم تقليصه بناءً على رؤية المؤلف والتطورات الدرامية للمسلسل.

وكتبت بدرية قائلة: “الاستاذ عمرو محمود ياسين مؤلف “وتقابل حبيب” جه عليا وعلى بعض الزملاء في المسلسل عشان يراضي حضراتكم، أنا ماضية المسلسل بدور أكبر من كدا، لكن لما اتعرض المسلسل أخد شكل وخط درامي محبش يحيد عنه، ووجودنا كتير كان هيخرج الناس من الحالة اللي عاشوها مع المسلسل، ويقلب كوميدي، خصوصًا أن بطلة المسلسل كوميديانا وعلى تكة”.

وأضافت: “وبما إني من عشاق المسلسل وجزء من العمل، راضية بالكام حلقة اللي عملتهم، خرجوا الناس شوية من الحزن، ومش زعلانة، أنا يهمني نجاح العمل وانه يطلع بالشكل الجميل ده. والدور يتعوض بإذن الله”.

وأرفقت بدرية المنشور بتعليق كتبت فيه: “نحنا بنضحي علشان خاطر عيونكم وتتعوض بإذن الله”، وهو ما تفاعل معه النجم خالد سليم، الذي قدم شخصية “يوسف” في المسلسل وكتب لها: “دا انتي كنتي بونبوناية المسلسل يا حبيبة الكل.. وكمان العسل ايمان السيد .. انتوا فعلا ضحكتونا واسعدتونا واحنا بنتفرج.. و كفاية كمان انكوا (على رأي النجمة ياسمين عبدالعزيز) المسلسل ابتدا ينور ويخرج من موود الحزن والدراما بوجودكم.. نورتوا يا حبايبي وربنا يسعد قلوبكم زي ما اسعدتونا و اسعدتوا كل المشاهدين”.