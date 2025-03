وفاة ممثل أميركي في هاواي

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل الأميركي ريتشارد تشامبرلين عن عمر يناهز 90 عاماً وقد إشتهر بدوره في The Thorn Birds للكاتبة الأوسترالية كولين ماكولو عام 1977.

توفي في هاواي بعد إصابته بجلطة. وعلق صديقه مارتين رابيت قائلاً: "أصبح حراً ويحلق نحو محبيه الذين سبقوه. حظينا بنعمة معرفته لأن روحه جميلة والحب لا يموت أبداً".

تميز أيضاُ بدوره في Shogun وشارك أيضاً في عدة أفلام منها “Petulia,” “The Three Musketeers,” “The Music Lovers” and Peter Weir’s “The Last Wave.”

وخلال مسيرته الفنية كان يستخدم قدراته الصوتية لمنوعات تلفزيونية وفي مسرحية My Fair Lady عام 1993.

