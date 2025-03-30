دانييلا رحمة في معايدة مليئة بالحب

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد الفطر السعيد، أطلت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة على محبيها، وعايدتهم بالعيد.

وكتبت دانييلا رحمة على صفحتها الخاصة: "إنشالله ايامكن كلّها عيد، وقلوبكن دايمًا مليانة سعادة وحب وأمل.

بحبكن من قلبي وعيد مبارك! عيد الفطر المبارك".

وتفاعل متابعو دانييلا رحمة مع منشورها، وجاء من بين تعليقاتهم: "وأنتي بخير يا عمري"، "يا احلى من يعايدنا نحبك اكثرر"، "أنا الي بحبك من قلب قلبي"، "قلبي دندون وياك يارب"، "شكرا دانييلا القلب"، "كل سنة وانتي بمليون خير" و"يا روحي احلى مين يعايدنا".

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