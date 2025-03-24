خالد صقر يوجّه سؤالاً لمتابعيه عن دوره بـ شارع الأعشى والجمهور يتفاعل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 04:25 مساءً - وجه الفنان خالد صقر الذي يجسد شخصية "أبو إبراهيم" سؤالاً لمتابعيه عن الكلمة التي يودون قولها له عبر الشخصية التي جسَّدها بالعمل في مسلسل "شارع الأعشى"، ونشر عدداً من الصور له من كواليس العمل وكتب: "كلمة تبي تقولها لـ أبو إبراهيم؟".

هكذا تفاعل جمهور خالد صقر مع منشوره

تفاعل مع خالد صقر الجمهور والفنانون، حيث كتب الفنان عبدالرحمن بن نافع: "أبو صقر العظيم"، فيما كتب الفنان محمد شامان: "أنت مبدع يا حبيب أخوك.. خالي الغالي الحبيب أبو إبراهيم"، فيما كتب الفنان تركي اليوسف: "مهب عزيزه ليتها عزيزية، أبدعت يا صديقي العزيز كل عام وأنت بألف خير وصحة وعافية"، فيما كتب الفنان محمد الهاشم: "أبدعت يا حبيب أخوه"، فيما كتب الفنان عبدالله بن نايف بن فيصل الحمادي: "يقهر"، وعلق الكاتب والمؤلف الكويتي محمد خالد النشمي وكتب: "خف شوي على بناتك"، فيما كتبت إحدى المتابعات: "ليتك زوجت بنتك عواطف لسعد وما سمعت كلام الحلاق"، وكتبت متابعة أخرى: "أطيب أب بس الله يعينك عليهم"، فيما كتب أحد المتابعين: "الله يصبرك على بناتك"، وكتب آخر: "الله يسامحك ويهديك على بناتك"، وكتبت متابعة: "أبو إبراهيم حالياً جداً قاهرني لا أصيده".

مسلسل "شارع الأعشى"

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" هو مسلسل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبدالوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، بالإضافة إلى آخرين.

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