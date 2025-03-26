شريف سلامة: لا أنافس على ترتيب الأفيش وأرقام الترند وهمية

شريف سلامة: الانسان مهما كان عمره يستطيع يعيش تفاصيل حياته

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شريف سلامة: لا أتابع السوشيال ميديا والمقياس القيمة الأدبية للفنان

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شريف سلامة في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 11:57 مساءً - حل الفنانضيفاً على برنامج "" الذي تقدمهعلى إذاعة إنرجي 92.1 وقال سلامة إن مقولة العمر مجرد رقم عبث، موضحاً: "الزمن من أقوى مخلوقات ربنا، ولازم نتعظ به، والتجارب مرتبطة بالنضج وبالشخص نفسه هل هو متأمل ولا سطحي.. وليست مرتبطة برقم العمر".وتابع شريف سلامة حديثه قائلًا: "فكرة ربط أهدافنا بأرقام عمرية عبث أيضاً في رأيي.. وأعتذر لو كلامي صادم، فالإنسان مهما كان عمره يقدر أن يعيش تفاصيل حياته طالما لم يؤذي أحد"، وقال عن الايرادات والترند: "لما القاعة تكون كاملة العدد أشعر بسعادة شديدة، وأرقام الترند وهمية وعبثية وأرقام المشاهدات بنسبة كبيرة مثل الترند أيضاً، لكن أرقام الإيرادات هي الوحيدة اللي نقدر عليها مؤخرًا بقت مظبوطة".يمكنكِ قراءة.. داليا مصطفى ترد لأول مرة على جدل انفصالها عن شريف سلامةوعن مقولة الفنان الأعلى أجراً، قال: "الأعلى أجرأ على أرض الواقع تفرق حتى لو ذلك مصنوع، لأننا نحن من جعلناه هكذا، ولكن ما يفرق أكثر هو جودة العمل لأنه من الممكن أن يقدم الأعلى أجرًا أعمال سيئة فماذا سأستفيد؟".وبشأن ترتيبه على الأفيش، قال: "ترتيبي على الأفيش قيمة أدبيّة، لكني أحب أن أريح نفسي ولا أتنافس على ذلك؛ لأنها لن تبقى، والنجومية عمرها قصير".وأشارإلى: "كوني ابن سلامة حسن المخرج المسرحي الكبير جعلنى أريد أن أكون فنانًا، الناس تحترمه، وتحترم موهبته بدون أن أفعل ما أصبح شائعاً في الوقت الحالي، بأهمية أرقام الفولورز وحساب مردودها لأني أراها أوهامًا، فأنا لا أتابع السوشيال ميديا".واختتمحديثه: "الأرقام ليست مقياس، وإذا كانت ريا وسكينة على قيد الحياة حتى الآن، كانت حساباتهم على السوشيسال ميديا جمعت أكبر رقم من المتابعين، ولكن المقياس هو القيمة الأدبية للفنان، ومسؤوليته تجاه الناس، وماذا ينقل لهم، لأن الرزق الذي يدخل لنا يقابله رسالة نقدمها للناس".يمكنك قراءة أيضاً.. حقيقة انفصال داليا مصطفى عن شريف سلامة: أصعب قرار لسه مأخدتوشيذكر أنتواجد فى موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "" الذي تم عرضه فى النصف الأول من رمضان، و ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم،مسلسل ""مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، انجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».