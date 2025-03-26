هاني فرحات: فخور بقيادة الأوركسترا في حفل مؤسسة مجدي يعقوب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 11:57 مساءً - أعرب المايسترو هاني فرحات عن سعادته بمشاركته النجمة أنغام، في واحدة من الحفلات الغنائية الخالدة التي جمعت بين الفن الأصيل والمشاعر الإنسانية الجميلة ورفعت شعار سحور من القلب الي القلب ونظمته مؤسسة مجدي يعقوب ببهو قصر محمد علي في القاهرة وخصص دخله بالكامل لدعم عمليات القلب للمحتاجين.

وأكد المايسترو هاني فرحات سعادته بمشاركته في حفل سحور من القلب الي القلب لما يحمله من مشاعر إنسانية ودعما لإنقاذ المحتاجين من مرضي القلب.



هاني فرحات من حفل مؤسسة مجدي يعقوب - الصورة من المكتب الإعلامي للمايسترو هاني فرحات

مشيدا بتجربة مؤسسة مجدي يعقوب والأهداف النبيلة التي أنشأت من أجلها ومساهمتها في إنقاذ حياة كثيرين من المرضي.

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مؤكدا على أن الفن دائما هو من يشكل وجدان الشعوب وفي نفس الوقت هو الداعم الأول لمثل هذه الخدمات الإنسانية والمشروعات النبيلة واصفا الدكتور مجدي يعقوب بسفير الإنسانية.

وأوضح المايسترو هاني فرحات أنها ليست المرة الأولي التي يشارك فيها بمثل هذا الحفل الذي يدعم جراحات مرضي القلب من المحتاجين.

وعلي الصعيد الفني اعتبر "فرحات " تجربته مع أنغام بالتجربة الفنية التي يغلفها الذوق الفني المشترك والصداقة القوية.

مشيرا إلى أن النجاحات المشتركة التي حققاها سويا دليل علي مدي التفاهم والصدق الفني الذي يجمع بينهما.

موضحا أن تجربتهما تمتد لسنوات حققا سويا خطوات فنية وموسيقية مشتركة يفخران بها سواء داخل مصر أو خارجها.

كاشفا عن سلسلة حفلات ستجمعهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعدد من الدول العربية.



هاني فرحات من حفل مؤسسة مجدي يعقوب - الصورة من المكتب الإعلامي للمايسترو هاني فرحات

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قيادة هاني فرحات للأوركسترا الفيلهارمونية الملكية البريطانية

يشار إلى أن هاني فرحات سبق وأن قاد الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية البريطانية، في حفل جماهيري ضخم أقيم نهاية شهر سبتمبر الماضي على مسرح سنترال هول وستمنستر في قلب العاصمة البريطانية لندن، وضم ما يقارب الـ170 عازفاً.

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