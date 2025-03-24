فيديو.. موسم استثنائي: أبناء النجوم يسيطرون على دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 10:23 صباحاً - يشهد موسم دراما رمضان 2025 حضوراً مكثفاً لأبناء النجوم؛ إذ يخوض عددٌ كبير منهم تجارب تمثيلية متنوّعة بين البطولة والمشاركة الثانوية. ومن بين الأسماء البارزة هذا الموسم، تألّقت دنيا وإيمي سمير غانم؛ إذ قدّمت دنيا شخصية مليئة بالحيوية في مسلسلها عايشة الدور. بينما خطفت إيمي الأنظار بأدائها الكوميدي في مسلسلها عقبال عندكو، رفقة زوجها حسن الرداد، في استمرار لحضورهما القوي في الكوميديا.
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ملك والسقاأما ملك أحمد زاهر؛ فحققت حضوراً قوياً في سيد الناس، إلى جانب ياسين أحمد السقا، الذي يسعى لشق طريقه بعيداً عن ظل والده أحمد السقا؛ ليؤكد على موهبته الخاصة. وفي مسلسل العتاولة، شاركت عزة مجاهد، ابنة فيفي عبده في دور مميز رفقة والدتها. فيما أثبتت مريم الجندي، ابنة الفنان الراحل محمود الجندي، قدرتها على التنوُّع في ثلاثة أعمال دفعة واحدة هذا العام، وهي: العتاولة 2، 80 باكو، ولاد الشمس. بينما ظهر ياسين جونيور نجل السيناريست عمرو محمود ياسين في مسلسل "وتقابل حبيب"، والذي تلعب دور بطولته النجمة ياسمين عبدالعزيز.
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ظهور متكرربينما قدّم الممثل الشاب يوسف عمر، نجل لبنى ونس، أدواراً مختلفة في: شارع الأعشى، وكامل العدد3، وشباب امرأة مع النجمة غادة عبدالرازق. بينما ظهرت ميران عبدالوارث في مسلسل أثينا؛ مؤكدة حضورها في الدراما الاجتماعية. أما في مسلسل قلع الحجر 2؛ فقد شارك عمر محمد رياض، ومريم زكي ابنة الفنانة روجينا ونقيب الفنانين أشرف زكي. بينما برز يوسف وائل نور في الحلانجي؛ مستكملاً مسيرة والده الراحل وائل نور.
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A post shared by Amira Adeeb (@amiraadeebb)
خلف الشاشاتوفي العتاولة 2، تألّقت لمى كتكت، ابنة أمل رزق. بينما سجل أحمد عصام، نجل حنان يوسف، وأميرة أديب، ابنة منال سلامة، حضوراً قوياً في مسلسل عايشة الدور. بينما شارك الطفل الصغير مصطفى منصور ابن الفنانة رحمة أحمد في مسلسل 80 باكو، رفقة والدته. وبعيداً عن الشاشات، شارك عددٌ من أبناء النجوم أيضاً في صنع المسلسلات الدرامية؛ إذ أخرج أحمد محمود الجندي مسلسل عايشة الدور، فيما أنتج محمد أحمد السبكي المسلسل ذاته.
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