ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة العالمية سيلين ديون، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو جديد لها.

وظهرت سيلين في مقطع الفيديو بأجواء من الفرح والحماس وهي ترقص وتلعب الغولف مع أبنائها الثلاثة، رينيه تشارلز، وإيدي، ونيلسون.

وارتدت ديون زيًا أبيض اللون وقبعة، وظهرت بحالة صحية جيدة، وأرفقت الفيديو بتعليق كشفت فيه عن تطور وضعها الصحي، إذ كتبت قائلة: "قضيت يومًا جميلًا مع أولادي في الملعب.. أنا الآن أفضل وأعود إلى أجواء اللعب".

وتعاني ديون من متلازمة الشخص المتصلب منذ سنوات، وهو تصلب عضلي يتطور تدريجياً مع نوبات متكررة من تشنجات عضلية مؤلمة.

كانت هذه تفاصيل خبر سيلين ديون ترقص وتلعب مع أبنائها بعد تحسن وضعها الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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