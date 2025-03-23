سوء الحظ يطارد المخرج مرقس عادل.. مصير مجهول يواجه أحدث أفلامه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 04:23 مساءً - يواجه المخرج مرقس عادل حالة من سوء الحظ على مستوى السينما، وذلك بسبب المصير المجهول الذي يواجه أفلامه الأخيرة، حيث لاتزال حبيسة الأدراج، دون تحديد موعد عرضها للجمهور، رغم الانتهاء من تصويرها منذ فترات طويلة.

"في عز الظهر" لـ مينا مسعود

أولى أفلامالتي تواجه مصيرًا غامضًا، هو "في عز الضهر" بطولة الفنان مينا مسعود، في أولى تجاربه بالسينما المصرية، حيث لازال الفيلم عالقًا رغم الانتهاء من تصويره منذ 3 سنوات تقريبًا، وينتمي إلى الأفلام ذات الميزانيات الضخمة، فقد جرى تأجيل طرحه أكثر من مرة، لأسباب إنتاجية غير مُعلنة.

فيلم فى عز الظهر يجمع مينا مسعود وإيمان العاصي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، فيما تجسد إيمان العاصى شخصية شخصية "سانرا" والتى تعمل مع المافيا، ويشارك في بطولة العمل شيرين رضا، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود حجازي، إيهاب فهمي، محمد عز، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل، ومن المُفترض ترجمته لأكثر من لغة بجانب العربية.

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تأجيل جديد لفيلم "في القلب"

وبعدما كان مُقررًا طرحه في موسم أفلام رأس السنة، أو في موسم إجازة نصف العام، بالتزامن مع الاحتفالات بـ يوم الحب؛ كون القصة تتماشى مع هذه الأجواء الرومانسية، شهد فيلم "في القلب" تأجيلًا جديدًا، لموعد لاحق لم يُحدد بعد، رغم إنه جاهز للطرح في صالات السينما منذ 3 سنوات تقريبًا.

الفيلم بطولة خالد سليم، منة فضالي، نسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، إنجى كيوان، توني ماهر، والعمل إخراج عادل مرقس، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسي.

غموض حول فيلم "ولاد المحظوظة" لـ هيفاء وهبي

وفي ظل الأزمات التي تُلاحق الفنانة هيفاء وهبي، من وقتٍ لآخر، في الساحة الفنية في مصر، كان آخرها المنع من الغناء بقرار مجلس نقابة المهن الموسيقية، يواجه فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة" مصيرًا غامضًا، بعدما تقرر تأجيله أكثر من مرة، رغم انتهاءها منه منذ شهور.

وتجسّد هيفاء وهبي خلال الأحداث شخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف. والفيلم يشارك في بطولته: بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي، من تأليف هيثم سعيد، وإخراج مرقس عادل.

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