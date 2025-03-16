شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة 1.. عصام عمر يطلب الزواج من مايان السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل نص الشعب اسمه محمد، مواجهة حادة بين محمد - عصام عمر، ومي - هاجر السراج بعد أن بدأت مي تشك في تصرفاته، رغم محاولاته طمأنتها لتقرر مغادرة المنزل رافضة محاولاته لإقناعها بالبقاء، وبعد ذلك تلقى محمد اتصالا من سارة - مايان السيد، فأخبرها بما حدث بينه وبين مي، ليختتم حديثه معها بجملة: "هتجوزك يعني هتجوزك"، بينما سعت فاطمة - رانيا يوسف، والدة سارة، لإقناع ابنتها بالزواج من فادي ابن خالتها لثرائه.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث المسلسل حول محمد، مهندس تكييف يعمل في المطار، يعيش حياة روتينية حتى يجد نفسه في علاقة حب مع فتاتين مختلفتين تماماً في الطباع، ويخطط للزواج منهما في نفس الوقت، ما يؤدي إلى تورطه في العديد من المشاكل التي يخبئها له القدر نتيجة أفعاله.

أبطال نص الشعب اسمه محمد

مسلسل نص الشعب اسمه محمد مكون من 15حلقة، من بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.