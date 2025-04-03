رانيا يوسف في رسالة للوسط الفني: فخورة إني واحدة منهم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أبريل 2025 05:56 مساءً - وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة لزملائها في الوسط الفني المصري بعد انتهاء موسم دراما رمضان 2025 بنجاح، مؤكدة أنها فخورة بالوسط الفني وبخاصة كل الوجوه الشابة والجيل الصاعد الذي كشف عن موهبة واجتهاد وفكر خاص بهم.

وقالت رانيا يوسف، عبر خاصية استوري بحسابها الرسمي على إنستغرام: شكرا لكل الزملاء على مجهودهم تعبهم نجاحهم إحساسهم وحماسهم أن طلعوا الموسم ده من أحلى مواسم رمضان اللي حصلت على مدار السنين.

رانيا يوسف: فخورة بالمواهب الشابة والجيل الجديد

وأضافت رانيا يوسف: الفن والرسالة الحقيقة أن الموسم ده كان فيه رسايل مهمة جدا لكل المجتمعات الشرقية والعربية زملائي وافتخر أني واحدة منهم، مضيفة كل الوجوه الشابة والجيل الصاعد الجميل اللي طلعوا السنة مشرفين وهايلين وموهوبين وشاطرين وعندهم فكر حقيقي فخورة بيهم.

رسالة رانيا يوسف - الصورة من حسابها على انستغرام

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رانيا يوسف في موسم دراما رمضان 2025

يذكر أن رانيا يوسف شاركت في موسم دراما رمضان 2025، مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" وتجسد خلال أحداثه شخصية فاطمة التي تعمل موظفة في الشهر العقاري، وهى والدة مايان السيد وهي شخصية خفيفة الظل ومليئة بالحيوية، ويظهر ذلك في المواقف التي ستجمعها بالفنان عصام عمر الذي يجسد دور محمد، عندما يتقدم لخطبة ابنتها.

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مسلسل نص الشعب اسمه محمد تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب بسيط يحمل اسم محمد، يعمل مهندس تكييف، ويعيش حياة عادية روتينية، ويرغب في الزواج من زميلته في العمل على الرغم من زواجه، ليتعرض لسلسلة من المواقف والأحداث التي تقلب حياته رأسًا على عقب، وتدفعه إلى مواجهة تحديات غير متوقعة.

وعرض المسلسل ضمن أعمال النصف الثاني من مسلسلات رمضان 2025، وتعاونت خلاله رانيا يوسف مع النجم عصام عمر والفنانة الشابة مايان السيد والممثلة هاجر السراج لأول مره.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ويضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد، عدد كبير من النجوم بجانب رانيا يوسف، منهم: عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، وغيرهم، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف محمد رجاء.

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