وعكة صحية خطيرة.. انتصار تثير القلق في مسلسل 80 باكو

تطور في أحداث 80 باكو

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مسلسل 80 باكو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 02:55 مساءً - شهدت الحلقة الماضية من مسلسل 80 باكو تطوراً مفاجئاً في الأحداث جعلت الجمهور يشعر بصدمة كبيرة.حملت الحلقة 14 من مسلسل 80 باكو عدداً من الأحداث، لعل أبرزها دخول لولا الذي تقوم بدورها انتصار في غيبوبة مفاجئة بعد الحجز على محل الكوافير الخاص بها، وبعد فترة من التوتر التي عاشها متابعوها إلا أنها استيقظت من الغيبوبة في نهاية الحلقة.ومن الأحداث اللافتة في هذه الحلقة إعادة مختار المال إلى بوسي، كما شارك صديقتها في محل لبيع الملابس النسائية، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة تطورات كبيرة في الأحداث.يشار إلى أن هدى المفتي تشارك جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام العديد من الصور والمقاطع المصورة الخاصة بكواليس العمل.مسلسل "80 باكو" هو كوميديا اجتماعية تدور أحداثها داخل عالم الكوافيرات، حيث تسعى بوسي، وهي شابة من طبقة متواضعة، لجمع 80 ألف جنيه لتحقيق حلمها بالزواج من خطيبها. وبينما يحاول الثنائي تجاوز العقبات؛ يواجهان سلسلة من التحديات والمواقف الطريفة التي تضفي على رحلتهما الكثير من المرح والإثارة.المسلسل من بطولة: هدى المفتي، انتصار، دنيا سامي، رحمة أحمد، خالد مختار، وليد المغازي، ومن تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس.

اطلعوا على تسريحات شعر أنيقة من وحي هدى المفتي نجمة المسلسل الرمضاني "80 باكو"

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