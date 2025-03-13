شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النص الحلقة 12.. النص وفريقه يتمكنون من دخول المستشفى وتفجير الحائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 12 من مسلسل النص بطولة أحمد أمين، والذى يعرض على شاشة قناة on، من إخراج حسام على، وأنتاج أروما استديوز، أحداثا مثيرة، حيث تمكن النص وفريقه من الدخول إلى المستشفى، ووضع النص الديناميت لينفجر الحائط، ولكن الانفجار جعل النص يحلم وهو مستيقظ أن الإنحليز نصبوا فخا له وفريقه وقبضوا عليهم.

كما شهدت الحلقة حديثا بين البكباشى علوى والنص، إذ حاول علوى أن يبعده عن فكرة سرقة الذهب خاصة أنه ملك الدولة المصرية، ولكن النص أبلغ البكباشى أنه سيواصل خطته.

ويجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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