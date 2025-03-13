شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 12.. دينا فؤاد تكيد سهر الصايغ والثانية تتوعد لها والان مع تفاصيل الخبر

أحضرت غزل "دينا فؤاد" عصير ليمون لنوح الباشا "أحمد فؤاد سليم"، أثناء رقدته في سرير المرض، وذلك خلال أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، وأثناء خروجها من حجرته أمسكت برنسة "سهر الصايغ بها وسألتها من أين أحضرت هذا الليمون، فمن المتعارف عليه في القصر ألا يأخذ أحد شيئاً دون استئذان برنسة، ولكن ردت غزل وأكدت لها أنها لن تستأذن لأن البيت بيتها، مما أثار غضب برنسة وتوعدت لها.

وشهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، العديد من الأحداث، حيث ذهب نوح "أحمد فؤاد سليم" لوالد حكيم "أحمد صادق" في محاولة منه أن يقنع ولده حكيم بالرجوع عما ينوي فعله مع ولاد عمه، ولكن عاد من عنده خايب الرجا، وبمجرد دخوله من باب القصر وقع مغشياً عليه، وأحضر حكيم له الأطباء من القاهرة وطمأنوه عليه.

قرر ياسين "ميدو عادل" أن يعطى لحكيم باشا" مصطفى شعبان" خلال أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل حكيم باشا، البيتكوين التي استلمها من غراب" أحمد فهيم"، وكان عشرين بيتكوين، وعندما استنكر حكيم المبلغ وأنه كيف يبيعه لغراب بمبلغ صغير كهذا، تفاجأ أن العشرين بيتكوين يساوى 100 مليون جنيه، واقترح ياسين على حكيم أن يحول أمواله إلى البيتكوين حتى يهرب من فكرة المسألة القانونية.

وكشفت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل حكيم باشا اجتماع ولاد عم حكيم وزوجاتهم، ليتفقوا على خططهم ضد حكيم خلال الفترة القادمة حتى يستطيعون استعادة أموالهم، وهددت برنسة الجميع خلال الإجتماع أنها ستحرق القصر بما يحتويه إذا شعرت بخيانة أي شخص فيهم لها.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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