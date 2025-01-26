ساندرا رزق تبرز انوثتها بإطلالة كاجوال مميزة.. و سعر خيالي لحقيبة يدها و قلادتها من Chanel

ميرنا وليد - بيروت - سحرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق متابعيها، بأحدث إطلالة لها، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وكانت ترتدي كروب توب باللون الفضي اللامع من دون اكمام مع أوفرول من الجينز من دون اكمام، إستعرضت من خلاله انوثتها و جمالها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



و حملت ساندرا بيدها حقيبة من دار ازياء Chanel وصل سعرها إلى 4,080 دولار، و غرتدت سلسة مع قلادة ذهبية على شكل قلب من Chanel وصل سعرها إلى 1,939 دولار.

وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.

