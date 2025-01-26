ميرنا وليد - بيروت - يلاقي الفنان اللبناني فادي فتال محبة كبيرة من قبل الجمهور، اذ استطاع من خلال إطلالاته الإعلامية وأغنياته ان يكسب اعجابهم بـ شخصيته وفنه.

فادي فتال الشاب الطموح الذي يسعى دائما الى ان يكون عند حسن ظنّ الجمهور، يسير في طريق النجاح خطوة خطوة بـ إتقان وتأني وحرص، نذكر من أعماله الفنية: أغنية "قلبي إلَك"، وهي من تأليف وتلحين نبيل خوري، توزيع موسيقي سليمان داميان، أما الكليب من اخراج المخرج إيلي فهد.

موقع الخليج 365 أجرى مقابلة مع فادي فتال، ولمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بـ هذا الخبر.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو - فادي فتال: " هذا ما يزعجني " واختار جوزيف عطية ويارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.