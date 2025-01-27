تفاصيل إطلالة تايلور سويفت مقابل 10200 دولار

ميرنا وليد - بيروت - وصلت النجمة العالمية تايلور سويفت لدعم صديقها ترافيس كيلسي في مباراة بطولة اتحاد كرة القدم الأميركي بين فريق كانساس سيتي تشيفز وفريق بوفالو بيلز يوم الأحد بأسلوب أنيق.

أطلت المغنية البالغة من العمر 35 عامًا بإطلالة أنيقة حيث ارتدت ملابس من تصميم لويس فيتون من الرأس إلى القدمين، حيث بلغ إجمالي ثمن ملابسها المصممة أكثر من 10200 دولار.

تحدت المغنية البرد في ملعب أروهيد مرتدية سترة محبوكة من تصميم لويس فيتون باللونين الأسود والذهبي، وبلغ سعرها 5000 دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ارتدت قبعة سوداء من المصمم، بسعر 550 دولارًا، ومحفظة سلسلة من Louis Vuitton بسعر 2850 دولارًا، وحذاء Star Trail يصل إلى الكاحل بسعر 1800 دولار، وأضافت سويفت لمسة من الأناقة المرحة، حيث ارتدت سترتها مع تنورة قصيرة مطوية وبقع جريئة من الألوان مع جوارب حمراء.

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