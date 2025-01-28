أنيا تايلور بإطلالة جريئة خلال أسبوع الموضة في باريس

ميرنا وليد - بيروت - جذبت الممثلة الأميركية أنيا تايلور-جوي الانتباه بفستان أسود جريء أثناء حضورها عرض أزياء "كريستيان ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس يوم الاثنين.

الممثلة البالغة من العمر 28 عاماً، تتواجد حالياً في العاصمة الفرنسية لحضور أسبوع الموضة للأزياء الراقية لربيع وصيف 2025.

وتأكدت أنيا من لفت الأنظار عندما ارتدت فستانًا أسود ملفتًا للنظر يتميز بتنورة طويلة على شكل سلسلة.

أظهرت نجمة Queen's Gambit شخصيتها المذهلة في المجموعة التي تتميز ببدلة مخملية بكتف واحد مع أكمام من الجلد الأسود، مع حذاء ذات كعب عالي وتركت خصلات شعرها الشقراء الطويلة في أمواج فضفاضة منسدلة على كتفها الواحد.

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