خاص بالفيديو- هلا المر تُسلّم التكريم للوزير زياد المكاري في "أرض المبدعين"..وهذا ما قاله كمال بكاسيني والمدعوون

ميرنا وليد - بيروت - أقيم الحفل التكريمي "أرض المبدعين" لمؤسسه كمال بكاسيني، وقد كُرّم وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، وقد قدّمت له التكريم سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، ونعم يستحق لأنه الشخص المناسب في المكان المناسب، هو الوزير الذي أغدق عطاء وتعاونا، والى جانب الإعلاميين في أي قضية يواجهونها، زياد المكاري صاحب الكف النظيف، المتواضع والذي لديه شغف في عمله، كما ضلّ على المسرح لآخر المناسبة لتكريم الإعلاميين المدعويين في أرض المبدعين"، نذكر المستشارة الإعلامية لوزير الإعلام إليسار نداف جعجع، الإعلامية أنجليك مونس، الإعلامية رانيا زهرة شربل، الإعلامية وفاء شدياق، الإعلامية ريما رحمة، الإعلامي أندريه داغر، تلفزيون لبنان ممثلا بمدير برامجه هيثم كالوت، الإعلامية رندا سركيس وغيرهم.



موقع "الفن" كان متواجدا في الحفل التكريمي، وقد أجرينا العديد من اللقاءات.

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