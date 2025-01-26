تانيا قسيس بتجدد ملفت

ميرنا وليد - بيروت - في إطلالات متجددة ولافتة ، ظهرت الفنانة اللبنانية العالمية تانيا قسيس عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي لتثبت أن الفن هو رسالة مجتمعة تمزج بين الفنون كافة ، حيث تشكّل الموضة جزءاً أساسياً منها .



وفي خطوة تهدف إلى دعم المصممين اللبنانيين ،اختارت اطلالات مبتكرة من مجموعة Mulahbae خرجت من خلالها من إطار الكلاسيكية لتظهر بصورة واثقة جريئة . وأرفقت تانيا قسيس منشورها ،قائلة:"موضة جريئة ،روح جريئة ،تعكس قوة لبنان عبر كل التحديات ! فخورة بدعم المصممين اللبنانيين!"

وقد أثنى المتابعون على إطلالات تانيا قسيس المبتكرة التي تعكس روح التجدد والإبداع .

هذا التحول المفاجئ والجذاب يعزز مكانتها كرمز مؤثر ليس فقط في الموسيقى، بل أيضًا في دعم الفن والثقافة. من خلال تسليط الضوء على المصممين اللبنانيين، تستمر قسيس في إبراز إبداع لبنان وصلابته، حتى في أصعب الظروف. كما رأى البعض في رسالتها الجريئة هذه ، دعوة للتمكين من خلال الإشارة إلى أن قوة وجمال لبنان يتجليان ليس فقط في الموسيقى، بل أيضًا في الفن والموضة.